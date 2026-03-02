女優の飯島直子が2日、自身のインスタグラムを更新。先月29日に58歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

現在舞台「NUKIDO〜外から見るか 芯からみるか〜」に出演中の飯島。今月1日に東京公演を終え、7日からは福岡、愛知、大阪、石川での公演が控えている。

この日は「アワアワとしていたら あっという間に日が過ぎてしまいました」と6日ぶりに更新し、「みんな元気？」と呼びかけた。

そして「わたしごとで たいへん恐縮ですが 一昨日だか昨日だか、うるう年なのでよく分かりませんが 元気にまた一つ年齢を重ねられたこと 感謝しかありません」と報告した。

続けて「たくさんのメッセージ 本当にありがとう」と、共演者や来場した人気タレントらとの写真を披露。歌手・工藤静香からはフルーツサンドの差し入れがあったことを明かし、頬を寄せた2ショット写真を披露した。

工藤も2日前に更新した自身のインスタグラムで「にゃおちゃん！！」と、飯島との2ショット写真を披露。「なおちゃんの舞台を見に行ってきました！本当みなさん大変そうだけど面白かったよ〜」と伝えていた。