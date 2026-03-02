女優の前田亜季（40）が2日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9・30）にゲスト出演し、姉で女優の前田愛（42）との距離感について明かした。

ともに子役時代から活躍し、“チャイドル”と呼ばれ親しまれた。姉は歌舞伎俳優の中村勘九郎と結婚。その後もしばしば会っているという。「しょっちゅう会いに行っていて。私が姉大好きなので。休みがあると電話してしまいます」と話した。

そんな姉からは、思わぬコメントが寄せられた。「我が家にお菓子を持ってくる頻度が多すぎ！！」というもの。「前にもらったお菓子を食べきる前に、また持ってくるので、どんどん増えてちょっと困ってます」と明かされた。

前田は口を手で押さえて苦笑い。「会える時は週2、3回会いに行ってしまうので、そのたびに（持って行く）」とも明かした。「（愛の長男の中村）勘太郎と、凄く食の好みが似ていて、もちもちするものだったり、和菓子だったり、好みが似ているので。一緒に食べようと思って」。姉からのお願いに「でも…ちょっと困ってたんですね。初めて知りました」と打ち明けていた。

遊びに行くと、家族総出でサプライズを仕掛けてくるという。「“お邪魔しまーす”と入っていくと、シーンとしていて。いろんなところにみんなが潜んでいて、忍者のように。遊んでくれているんです、叔母と」と話していた。