【丸亀製麺】元気みなぎる「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」ほっとやすらぐ「山盛りあさりうどん」新発売
「丸亀製麺」は、全国の丸亀製麺にて新作「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」、全国のロードサイド店を中心とした店舗にて「山盛りあさりうどん」を3月3日から期間限定で販売する。
ココロが揺れがちな春に、手づくり・できたてのおいしさで明日の自分を”春仕込み”春のココロに寄り添う2商品が登場!
新作「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」(890円〜)は、打ち立てのうどんに、特製甘辛醤油ダレが絡んだ豚バラ肉をどっさり乗せた食べ応えのある一杯。濃厚な卵黄、パンチの効いた味わいの辛味噌を絡めるとやみつきの旨さに。元気を出したいときにおすすめという。
「山盛りあさりうどん」(840円〜)は、丼からあふれんばかりの殻付きのあさりとあさりの旨みたっぷりのだしが人気の丸亀製麺の春の定番。
