Ž¢¤³¤ê¤ã½»¤á¤Ê¤¤¤ïŽ£±Ø¥Á¥«ºÇ¹âÊª·ï¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç³ÎÇ§É¬¿Ü¤Î"Ê¹¤«¤Ê¤¤ã¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿ô»ú"
¢£Çú¥¢¥¬¥ê¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê
¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¾ïÏ¢¡¢µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£´ÉÍýÎÉ¹¥¡¢¥ê¥Î¥ÙºÑ¤ß¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡ÖÅö¤¿¤êÊª·ï¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡È¤¢¤ÎÃÍ¡É¤¬¡Ö0.2¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡ÖÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿A¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¡¢ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ð¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö½¤Àµ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é²È¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢¶Ã°Û¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1.3²¯±ß¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¹â½êÆÀ¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤ä¡Ö²¯¡×¤¬¡ÖÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¿·ÃÛ¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤ÏÃæ¸Å¤Ø¤ÈÎ®¤ì¡¢º£¤äÅìµþ23¶èÆâ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Þ¤Ç¤â¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ë½»¤á¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¼¡¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¸ÅÊª·ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÃæ¸Å¡¢¡ÖÃÛ¸Å(¤Á¤¯¤Õ¤ë)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª·ï¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
¢£¤ªÆÀ¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÖÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌÕÅÀ
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Êª·ï¸¡º÷¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö23¶èÆâ¡×¡Ö65Ê¿ÊÆ¡×¡Ö5000Ëü±ßÂæ¡×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ä¿·½É¶è¤ÎÊª·ï¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö4000Ëü±ßÂæ¡×¤Ë²¼¤²¤ë¤È¡¢¿ùÊÂ¶è¤ä¹¾Åì¶è¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë²¼¤²¤Æ¡Ö3000Ëü±ßÂæ¡×¤ÏÂÎ©¶è¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¡¢¹ÓÀî¶è¤Ê¤é¤Ð¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÃÛÇ¯¿ô¡×¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤ÈÄ¯¤á¤ë¤È¡¢·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ40¡Á60Ç¯Âå¡£¤¤¤º¤ì¤âÃÛ40¡Á50Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡ÖÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¾¼ÏÂ¤ÎÃÖÅÚ»º¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃÛ40Ç¯°Ê¾å¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£ÇÛ´É¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡¢½»Ì±¤Ï¹âÎð¼Ô¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤«¥¹¥é¥à²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀÊª·ï¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦»þ¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ë¿ô»ú¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇµÈ¾Í»û¤ÎÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÛ45Ç¯°Ê¾å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÉôÊ¬¤ÏÁÝ½ü¤ä´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¡¢¼¼Æâ¤â¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¡£¹¤µ¤Ï88Ê¿ÊÆ¡¢´Ö¼è¤ê¤Ï3LDK¤Ç5800Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©ÃÏ¤ä´Ö¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
A¤µ¤ó¤¬¿ÀÌ¯¤Ê´é¤ÇÏÃ¤¹¡Ö¤¢¤ë¿ô»ú¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖµìÂÑ¿Ì¡×Êª·ï¤ËÀø¤à¥Ï¡¼¥É¥ë
ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¿ô»ú¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö1981Ç¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
1981Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Êª·ï¤Ï¡Ö¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¡Ê¿·ÂÑ¿Ì¡Ë¡×¤¬Å¬±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¿·ÂÑ¿Ì¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¡Á7ÄøÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤Ç¤âÅÝ²õ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·A¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµìÂÑ¿Ì¡×Êª·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âA¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ö¿ô»ú¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬¡¢¤Û¤Ü100¡ó²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¤Ë¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÂÚÇ¼Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£½¤Á¶¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·úÊª¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅöÁ³»ñ»º²ÁÃÍ¤â²¼¤¬¤ë¡£
A¤µ¤ó¤ÏÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤«¤éÀÑÎ©¶â¤Î²ó¼ýÎ¨¤¬¡Ö¤Û¤Ü100¡×¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬·òÁ´¤Ê¤é¤Ð¡ÈÍ¥ÎÉÊª·ï¡É¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¡×
¤È¤³¤í¤¬ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¿ô»ú¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡ÖIsÃÍ¡×
¤½¤Î¡Ö¿ô»ú¡×¤òA¤µ¤ó¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ2Ç¯·Ð¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2016Ç¯¤Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
A¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÅÝ²õ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£°Â¿´¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤ä·úÃÛ·Ï¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î·ë²ÌA¤µ¤ó¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖIs¡Ê¥¢¥¤¥¨¥¹¡ËÃÍ¡×¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖIsÃÍ¡×¤È¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀÇ½¤òÉ½¤¹¡Ö¹½Â¤ÂÑ¿Ì»ØÉ¸¡×¤À¡£ÂÑ¿ÌÀÇ½¤ÏIsÃÍ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬¡Ö0.3¡×Ì¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¿ÌÆ°µÚ¤Ó¾×·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÝ²õ¤·¡¢Ëô¤ÏÊø²õ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡×¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê½»Âð¶É¤ËÉ®¼Ô¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂÑ¿Ì»ØÉ¸¡ÊIsÃÍ¡Ë¤Ï¡¢µìÂÑ¿Ì·úÊª¤Î°ÂÁ´À¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÃæ¸Å½»Âð¤ÎÇäÇã»þ¤Ë¡¢ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Î¼Â»Ü¤äIsÃÍ¤Î¹ðÃÎ¤ò°ìÎ§¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤ëÀ©ÅÙ¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ö1¡¡https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001470933.pdf
¢£·úÃÛ¶È¼Ô¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿°ì¸À
A¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¡¢¿å³²¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¶¦Í¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂÑ¿ÌÀÇ½¤ÎIsÃÍ¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¹ØÆþ»þ¡ØIsÃÍ¤¬0.1¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇËÜÅö¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¿ô»ú¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÏÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢IsÃÍ¤ò´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎIsÃÍ¤Ï¡Ö0.2¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÀÄ¤¶¤á¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ò½»Ì±¤Çºî¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë»ð(¤Ï¤«)¤ê¡¢¶È¼Ô¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬·úÃÛ¶È¼Ô¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÂÑ¿ÌÊä¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹½Â¤¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
IsÃÍ¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë¤³¤ÎÊª·ï¤òÇäµÑ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¹ØÆþ»þ¤è¤ê¤â¹â¤¤7500Ëü±ß¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬¡Ö¥Ð¥Ð¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸åÌ£¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë½»¤àÊ¬¤Ë¤Ï²¿¤ÎÉÔËþ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Ç¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¹âÎð²½¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¾ð
¤¿¤ÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÅÀ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤Î7³ä¤Û¤É¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö²ñ¤Ï70Âå¤Î½»Ì±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ëÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤â´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î²ñ¹ç¤Ë²¿ÅÙ¤«»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â½¤Á¶Èñ¤ò°Â¤¯ºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬¡¢¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤¢¤È²¿Ç¯À¸¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹âÎð¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤ÏÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î¹âÎð²½¤äµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë·úÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÇÃÛ31Ç¯°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï64.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤¬¤¢¤ë¡Ê¡ö2¡Ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ç¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ö2¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000049400.html
¢£ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¡Ê1981Ç¯6·î¡Ë°Ê¹ß¤Ë¡Ö·úÃÛ³ÎÇ§¡×¤ò¼õ¤±¤¿·úÊª¤«¡©
¢¡Ê¡¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡ËIsÃÍ¤Ï¡Ö0.3¡×°Ê¾å¤«¡©
£¡Ê¢¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡ËÂÑ¿ÌÊä¶¯¤¬¹½Â¤Åª¤Ë²ÄÇ½¤«¡©
¤½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ï¤Û¤Ü100¡ó¤«¡©
¥½»Ì±¤Î¹âÎð²½Î¨¤Ï¡©¡Ê°Õ»×·èÄê¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤¬¸½ºßÈÎÇäÃæ¤ÎµìÂÑ¿Ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎIsÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Êª·ïÃæ¤ï¤º¤«3Êª·ï¤À¤Ã¤¿¡£Ì¤²óÅú¤Î¤¦¤Á4Êª·ï¤Ï¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢»Ä¤ë3Êª·ï¤Ï¡Ö³ÎÇ§Ãæ¡Ê¤½¤Î¸åÊÖÅú¤Ê¤·¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â»Ô¾ì¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÇÛ´É¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë¿åÏ³¤ì¡¢½»Ì±¤Î¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂÑ¿ÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£A¤µ¤ó¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇÛ´É¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÍÉôÊ¬¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤Ï½êÍ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤â½½Ê¬¤Ë²ÃÌ£¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÃÏÍë¡×¤Ï¡¢¸Å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¥Ð¥Ð¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡È¾¼ÏÂ¤ÎÃÖÅÚ»º¡É¤ò¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿ô»ú¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
----------
¼ã·î ßº»Ò¡Ê¤ï¤«¤Ä¤¡¦¤ì¤¤¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢NHK¹âÃÎÊüÁ÷¶É¡¦NHK¼óÅÔ·÷ÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ´ü¸ÛÍÑ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£·ëº§Âà¿¦¸å¤Ë¼«»¦Í½ËÉÃÄÂÎ¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¸³¡£°é»ù¤Î¤«¤¿¤ï¤é¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼Ú¶â¶ì¤ä½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£À¸³¶ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¡£¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤òÂÎ¸³Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉû¶È¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¼ã·î ßº»Ò¡Ë