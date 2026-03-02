キス連発の戦略をとった結果…
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第3話が2月25日に配信された。
『ラブパワーキングダム2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○YOU「ヒリヒリするね」
番組後半では、ついに男性1名・女性2名が脱落する運命の「2ndモテVOTE」の結果が発表された。男性メンバーの発表では、朝の「Pre 2ndモテVOTE」“0票”から巻き返しを図ったモデル・たいせいだったが、結果は無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻弄した“キス連発”の戦略が、逆に票を遠ざける結果となった。
この結末に、MCのYOUは「え! 急じゃない?」と驚きつつも、「(キスが)バレちゃったな、やっぱり」「女子はナメたらあかんのよ」と、女性票のシビアさを指摘。たいせいが「自分の行動に嘘はないし、後悔もない」と潔く去るなか、格闘家・たいじゅが男泣きするなど、スタジオは衝撃に包まれた。
さらに女性メンバーの脱落発表では、まさかの2名が姿を消すことに。予測不能な展開と“本命票”で大きく運命が変わる過酷なルールにYOUも「ヒリヒリするね」と固唾を呑んで見守る、波乱の第3話となった。
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○YOU「ヒリヒリするね」
番組後半では、ついに男性1名・女性2名が脱落する運命の「2ndモテVOTE」の結果が発表された。男性メンバーの発表では、朝の「Pre 2ndモテVOTE」“0票”から巻き返しを図ったモデル・たいせいだったが、結果は無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻弄した“キス連発”の戦略が、逆に票を遠ざける結果となった。
さらに女性メンバーの脱落発表では、まさかの2名が姿を消すことに。予測不能な展開と“本命票”で大きく運命が変わる過酷なルールにYOUも「ヒリヒリするね」と固唾を呑んで見守る、波乱の第3話となった。
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。