大谷翔平が公開した決起集会の集合写真、中央付近で山本が“悪ガキ”発動

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は1日、自身のインスタグラムを更新し、焼肉店で行われた決起集会を行った。ナインが続々30人以上が集結した豪華な集合写真となっているが、その中央付近で山本由伸投手（ドジャース）がひそかに見せていた“悪ガキぶり”にファンの注目が集まっている。

大谷が公開した写真では、選手やスタッフらが笑顔でカメラに収まっている。その中で、中央に陣取った山本が、前に座る中日の高橋宏斗投手に対してまさかの行動に出ていた。よく見ると、山本が両足で高橋宏の体をがっちりと挟み込み、身動きが取れないように背後からロックしていたのだ。

先輩からの手荒い愛情表現に、高橋宏もされるがままになって笑顔を見せている。ともに日本を代表する投手でありながら、グラウンドを離れれば仲の良い兄弟のような関係性が伝わってくる1枚だ。大一番を前にしたチームの雰囲気の良さや、結束力の高さがうかがえる微笑ましいシーンとなっている。

この集合写真の裏で繰り広げられていた密かなイジりに、SNS上のファンもすぐに反応した。「何をしてるの」「いる位置おかしいwww」「どうなってるの」「見れば見るほどおもろい」と爆笑のコメントが相次いだ。さらに「可愛すぎ」「仲良しすぎる」「いちゃいちゃしとる」「クソガキ笑笑」と、山本のお茶目な一面と2人の関係性に歓喜する声も多く寄せられていた。（Full-Count編集部）