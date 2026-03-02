知人とお酒を飲んでトイレで…30歳で突然この世を去った韓国歌手、同僚が納骨童を訪問「愛してるよ」

歌手のジャイアント・ピンクとEXIDのヘリンが、亡き親友パク・ボラムさんの誕生日を迎え、変わらぬ深い友情を示した。

ジャイアント・ピンクは3月1日、自身のSNSに「今日はボラムの誕生日。もう2年が経とうとしているね」という言葉とともに数枚の写真を投稿した。

続けて「元気にしている？お姉さんたちがまた来たよ！愛してるよ、パク・ボラム」と、故人へのあふれる想いと切ない恋しさを綴った。

公開された写真には、ジャイアント・ピンクやヘリンら親しい知人たちが、パク・ボラムさんが眠る納骨堂を訪れ、バースデーケーキを供えて追悼する姿が収められている。特に、彼女たちが用意した「宇宙船の形をしたチョコレートケーキ」と、その上に立てられた「Happy Birthday」のメッセージが目を引いた。

（写真＝ジャイアント・ピンクSNS）ヘリン（左）とジャイアント・ピンク

納骨堂の内部は、ファンや同僚たちが手向けた華やかな花かごや、生前の明るい笑顔が写った写真で埋め尽くされており、見る者の胸を熱くさせている。 EXIDのヘリンもまた、この投稿を共有し「お姉さんたちが会いに来たよ」という短くも心のこもったメッセージを添え、追悼の意を表した。

（写真＝ジャイアント・ピンクSNS）

パク・ボラムさんは2024年4月11日、30歳という若さで突然この世を去り、ファンや関係者に大きな衝撃を与えた。当時、彼女は京畿道・南楊州市にある知人宅で酒を飲んでいた際、トイレから戻らず倒れているのが発見された。死因は急性アルコール中毒と推定され、事件性などの形跡は見つからなかった。

なお、パク・ボラムさんは2010年にオーディション番組『スーパースターK2』で鮮烈なデビューを果たし、『BEAUTIFUL』や『CELEPRETTY』など数多くのヒット曲で多くの人々に愛された。