辻希美、休日に家族で釣りへ 4ショットに反響「理想的」「魚捌きまで完璧」
【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの辻希美が3月1日、自身の公式ブログを更新。家族で釣りに行った様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「休日コーデまで可愛い」サングラス姿で第5子抱っこした釣りショット
辻は「今日は休みで天気が良かったから 釣りに行ってきました」と記し、休日の家族ショットを複数枚投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしピースサインをする辻の後ろには、釣り糸を水中に垂らす夫でタレントの杉浦太陽と三男・幸空（こあ）くんの仲睦まじい姿が収められている。「こあも上手に釣れたし」「夢もいい子で」と添え、釣り竿を手にした幸空くんの横顔やベビーカーで笑顔を見せる夢空ちゃんの写真なども公開。「帰宅して釣った魚を捌いて 夕飯に頂きます」と綺麗に捌いた魚の写真も載せ、「ぅん！！美味しそぉ！！」と記している。
また、杉浦も自身のInstagramで「天気が良かったので ピクニック気分で釣り」と報告。幸空くんとの2ショットなどを披露するとともに「コアがめっちゃ上手に釣れました」「やっぱ釣りって最高」とつづっている。
この投稿は「上手に釣れててすごい」「ほっこり」「憧れの家族」「捌くのも手慣れてて尊敬」「理想的」「魚捌きまで完璧」「休日コーデまで可愛い」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳5児のママタレ「休日コーデまで可愛い」サングラス姿で第5子抱っこした釣りショット
◆辻希美、家族との休日ショット披露
辻は「今日は休みで天気が良かったから 釣りに行ってきました」と記し、休日の家族ショットを複数枚投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしピースサインをする辻の後ろには、釣り糸を水中に垂らす夫でタレントの杉浦太陽と三男・幸空（こあ）くんの仲睦まじい姿が収められている。「こあも上手に釣れたし」「夢もいい子で」と添え、釣り竿を手にした幸空くんの横顔やベビーカーで笑顔を見せる夢空ちゃんの写真なども公開。「帰宅して釣った魚を捌いて 夕飯に頂きます」と綺麗に捌いた魚の写真も載せ、「ぅん！！美味しそぉ！！」と記している。
◆辻希美の投稿に「上手に釣れててすごい」と反響
この投稿は「上手に釣れててすごい」「ほっこり」「憧れの家族」「捌くのも手慣れてて尊敬」「理想的」「魚捌きまで完璧」「休日コーデまで可愛い」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】