江崎グリコは、３月４日の「世界肥満デー」を前に、働き世代の”動いていない時間（安静時）”の健康意識に関する調査を実施し、２日に結果を公式サイトで発表した（２９〜４０歳の男女＝運動習慣のある人・ない人２００人ずつ対象）。

体のエネルギー消費の理解度に関する質問では、「体が２４時間エネルギーを消費している」と理解している人は１７.０％という結果に。動いていない時間も消費される「安静時エネルギー消費」については８８.５%が「正確な意味は知らない」「聞いたことがない」と回答し、認知度が低い状況が明らかになった。

健康のために重要だと思うこととして、最も多く挙がったのは「運動習慣」（６６.０％）という結果が出た一方、平日に健康のための運動に使える時間が「１日５分未満」と回答した人は約３人に１人（３１.８％）にのぼり、働き盛りの人々の日常生活では十分な運動時間を確保できていない実態がうかがえた。「健康志向である」と回答した割合は、運動習慣がある人では８５.５％に達した一方、運動習慣がない人では２３.５％にとどまった。

また、健康習慣に対する考え方として重視する点は「お金をかけすぎずに取り組めること」（４６.３％）が最多。ほぼ同率で、「心理的な負担が少なく、無理なく続けられること」（４６.０％）、「できるだけ短い時間で効果を実感できること」（４１.５％）が上位に。「コスパ（コストパフォーマンス）」に続き、「メンパ（メンタル―）」「タイパ（タイム―）」が重視される傾向が見られ、健康習慣でも時間効率や心の平穏を求めることが判明した。