

JR四国が「こどもフリーきっぷ」を発売

JR四国は、小学生を対象に全線が1日乗り放題となる「こども四国フリーきっぷ」を、2025年に続き、2026年の春と夏も発売しています。特急列車の自由席が500円で利用でき、春休みや夏休みの家族旅行などの利用を呼びかけています。JR四国全線のほか、土佐くろしお鉄道（窪川～若井間）やジェイアール四国バスの路線バスも利用できます。

このきっぷは子どもが単独で利用できますが、子どもと同一行程の場合に限り、大人用（1万2000円）も発売。大人用は、子ども用1枚につき3枚まで利用できます。春の発売期間は2026年3月6日（金）～4月6日（月）で、利用は3月20日（金・祝）～4月6日。

利用日の14日前から利用当日まで発売。発売箇所は、JR四国の各駅みどりの窓口、みどりの券売機プラスなどです。

JR四国は、25歳以下の若者を対象としたお得なきっぷ「スマえき若者限定四国フリーきっぷ」も販売しています。JR四国チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」の利用で、チケットレスとなります。こちらは、1万2000円でJR四国の路線（特急列車自由席）・土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）・ジェイアール四国バスの路線バスが「3日間」乗り放題となるきっぷです。

利用できるのは連続する3日分で、春が3月1日～4月10日。夏は7月18日～9月13日（8月5～16日は利用開始分の発売はなし）。冬は12月11日～2027年1月11日（12月23～1月4日は利用開始分の発売はなし）です。