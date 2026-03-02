◆ＷＢＣ強化試合 オリックスー日本（２日・京セラドーム大阪）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、侍ジャパンのメンバーと京セラドームに姿を見せた。

１日の全体練習には参加なし。井端監督は「明日（２日）は全員がそろうので楽しみ」と、岡本と山本の完全合流を心待ちにしていた。練習後に大谷がインスタグラムに投稿した写真の決起集会には岡本が参加している姿があった。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本はフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど順調に準備を進めてきた。「（ＷＢＣで）１試合でも長く、多く試合が出来るように。何とか貢献できるように頑張りたいと思います」と意気込みを口にしていた。

前回２３年大会は、準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。

侍ジャパンは２月２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。すでに合流しているドジャース・大谷翔平、レッドソックス・吉田正尚、カブス・鈴木誠也、ロッキーズ・菅野智之、エンゼルス・菊池雄星らメジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）から可能になる。