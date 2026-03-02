¡Ú Å·æÆÅ·²»¡¦Æ£²¬¹°¡¢ ¡Û¡¡Ä¶µ®½Å¡¡¿Æ»Ò¤Çà²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼á¡¡ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º½é¶¦±é¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
Å·æÆÅ·²»¤µ¤ó¡¢Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬£²Æü¡¢KATE¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ÖHENSHIN THE FIRST¡×¥×¥ì¥¹»î¼Ì²ñ¤ËÂ·¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¿Æ»Ò¤ÇÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE(¥±¥¤¥È)¡×¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡ÖÊÑ¿È(HENSHIN)¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ß¥Ò¡¼¥í¡¼¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°Û¤Ê¤ë£³¼Ô¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖHENSHIN THE FIRST¡×Æ°²è¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¸ø³«¡£
Å·æÆ¤µ¤ó¤Ï½÷ÀÈÇ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼£±¹æ¤È¤Ê¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡¿»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿È¤äÍ¦µ¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°¸«¤äÆâÌÌ¤â·àÅª¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·æÆ¤µ¤ó¤Ïàº£²ó¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»î¤ß¤ÈÍ»¹ç¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©»ä¼«¿È¤â¶»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤âà¤¤ç¤¦¤Ï±þ±ç¤ò·ó¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë(Ì¼¤Î)À®Ä¹¤·¤Æ¤¯Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¤±¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹á¤È°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢Å·æÆÅ·²»¤µ¤ó¤¬ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹¹¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢Éã¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤ØÂ·¤Ã¤Æ¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òº©´ê¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò¡¢Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤ÏàÌ¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Îò»ËÅª¤ÊÂè£±Êâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¾µÂú¡£
µ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·æÆÅ·²»¤µ¤ó¤ÏàÉã¤È°ì½ï¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤ÅÐÃÅ¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊÑ¿È¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈËÜÅö¤Ë°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÊÑ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÀµÄ¾¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¤¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÎÎÙ¤Ç»ÈÌ¿´¶¤äÀÕÇ¤´¶¤ò¤º¤Ã¤·¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤ÇÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤È¤·¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿á¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
