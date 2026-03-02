【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表 2日16:15時点
気象台は、午後4時15分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表 2日16:15時点
壱岐・対馬の海上では3日昼前まで、北部、五島の海上では2日夜遅くから3日朝まで、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■松浦市
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■下対馬
□暴風警報
3日昼前にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■上対馬
□暴風警報
3日昼前にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■壱岐市
□暴風警報
3日昼前にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■五島市
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■小値賀町
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■新上五島町
□暴風警報【発表】
2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s