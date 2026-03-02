TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時15分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表 2日16:15時点

壱岐・対馬の海上では3日昼前まで、北部、五島の海上では2日夜遅くから3日朝まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■平戸市
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■松浦市
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■下対馬
□暴風警報
　3日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■上対馬
□暴風警報
　3日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■壱岐市
□暴風警報
　3日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■五島市
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■小値賀町
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■新上五島町
□暴風警報【発表】
　2日夜遅くから3日朝にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s