アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続く中、高市総理大臣は国会でイランに対して「外交的解決を強く求める」と強調しました。

高市総理「わが国としてはイランに対して、核兵器開発および周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめるとともに交渉を含む外交的解決を強く求めるものです」

高市総理は、「外交的解決」を強く求めた上で、「事態の早期沈静化に向け国際社会とも連携しながら引き続き必要なあらゆる外交努力を行う」と述べました。

日本は原油の9割以上を中東地域からの輸入に依存しており、その大半は、イランが面するホルムズ海峡経由となっています。

そのホルムズ海峡封鎖の動きをめぐり、高市総理は、「わが国のエネルギー安定供給確保に万全を期し、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えるために必要な対応を機動的に講じていく」と述べました。

また、高市総理は、イラン国内に滞在するおよそ200人をはじめ、日本人の安全確保に全力を挙げると強調しました。

木原官房長官は会見で、周辺国でも陸路での退避準備を進めていて、イスラエルでは早ければ日本時間2日にも現地の大使館が退避のためのバスを運行すると明らかにしました。