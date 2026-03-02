〜 2026年2月の「円安」関連倒産動向 〜



2026年2月の「円安」倒産は、5件（前年同月比58.3％減）で前年同月の12件から大幅に減少した。ただ、「円安」倒産は2022年7月から44カ月連続で発生した。

負債総額は52億2,900万円（同92.8％減）で、大型倒産が発生した前年同月の1割以下にとどまった。2月の最大の倒産は、米子バイオマス発電合同会社（鳥取）の49億7,000万円。2月の負債の9割以上（構成比95.0％）を占めた。

2月12日から17日まで、ドル・円レートは1ドル＝152円台の円高で推移したが、その後、月末に向けて円安に転じ、1ドル＝156円を挟み不安定な推移が続く。日本は、原材料から製品まで輸入に依存し、円安に伴う物価上昇が中小・零細企業の収益を圧迫する構図が続いている。



2月の「円安」倒産は、卸売業（前年同月5件）とサービス業他（同2件）が各2件、運輸業1件（同ゼロ）だった。コロナ禍から売上が拡大に転じたが、円安に伴うコストアップが利益を圧迫しており、円安倒産は中小・零細企業を中心に、しばらく高止まりが見込まれる。





