今季のPING勢の使用クラブが判明！『G440K』は鈴木愛を筆頭に4名が採用する他、未発表パターも3人使用

今季のPING勢の使用クラブが判明！『G440K』は鈴木愛を筆頭に4名が採用する他、未発表パターも3人使用