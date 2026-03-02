今季のPING勢の使用クラブが判明！『G440K』は鈴木愛を筆頭に4名が採用する他、未発表パターも3人使用
ピンゴルフジャパンから、開幕直前の国内女子ツアーレポートが届いた。「2026年シーズンの国内女子PING契約選手体制ならびに最新クラブセッティングを発表。国内女子ツアーを中心に17名の契約選手がPINGクラブとともに戦います」と、同社広報。その使用クラブは、オフを経て大きな変更があるのか？ まずは、17名のドライバーについて。
【画像】昨年の年間女王・佐久間朱莉の最新の14本がコレ！
ドライバーの人気1位タイが5人使用の『G440 MAX』（藤田かれん9°、平岡瑠依9°、前田羚菜10.5°、前田陽子10.5°、松原柊亜9°）と、同じ5人使用の『G440 LST』（宮澤美咲9°、一ノ瀬優希9°、竹山佳林9°、徳永歩9°、上原彩子9°）だ。 ■『G440K』ドライバーは4人が採用 3番人気は『G440 K』の4名で、鈴木愛（9°）、大出瑞月（10.5°）、セキ・ユウティン（9°）、田村萌来美（9°）が新作を採用していた。それ以外は一人ずつで『G440 SFT』（高野愛姫9°）、『G430 MAX』（常文恵9°）、『G430 MAX 10K』（佐久間朱莉9°）と、昨年の女王に変更はなかった。
FW＆HBを見ると、17人の中で最も多い構成が【FW2本＋HB3本】で、9名（高野/大出/宮澤/平岡/前田陽/セキ/徳永/常/上原）がこれに該当。また、【FW 2本＋HB 2本】が4名（鈴木/佐久間/徳永/田村/）おり、最もウッド多数なのが一ノ瀬の【FW3本＋HB3本】だった。 ■PINGの女子プロはウッドが厚め セットの上（ウッド）を厚めにするPING勢が多いことが見て取れるが、目立つのが3Wを抜いて【4W】から入れる選手。高野（4W-5W）や前田陽（4W-5W）、田村（4W-7W）、大出（4W-7W）、平岡（4W-7W）、上原（4W-7W）が該当する。
HBの中で多い構成は【4H（23）−5H（26）−6H（30°）】で、その下は7番アイアンから入れるタイプ。高野/大出/一ノ瀬/前田羚/セキ/上原の6名が【7I〜】を採用している。【6I〜】の選手も6名（鈴木/宮澤/平岡/前田羚/徳永/田村）いて、【5I〜】の選手は4名（佐久間/藤田/竹山/松原）だった。 ■新作ウェッジ『s259』を11人が採用 アイアンセットの一番人気は『Blueprint S』が6名（鈴木/大出/平岡/セキ/徳永/前田羚）で、続く5名が『i240』（高野/宮澤/藤田/竹山/田村）だった。そして、ウェッジの一番人気はなんと11名が移行した最新モデル『s259』。ウッドを変更しなかった、女王・佐久間もウェッジだけは3本とも新作に移行した。
3本ウェッジ構成が11人と最も多い中、最もスタンダードなのが【50−54−58°】を選んだ6名（佐久間/鈴木/高野/大出/前田羚/田村）だ。続いて、【48−52−58°】を選んだのが藤田/徳永/松原の3名で、セキと常は【46−52−58°】を選んでいる。 ■未発表パターを名手・鈴木愛が導入!? 最後にパターだが、17人中9名が『スコッツデール』を使用。次点は『PLD MILLED』が3名（藤田/前田羚/セキ）で、未発表パター『SCOTTSDALE TEC』も3名入っており、鈴木（ALLY BLUE ONSET）、徳永（ALLY BLUE ONSET）、上原（HAYDEN）が採用したよう。
毎年、琉球ゴルフ倶楽部の「強風」と「コーライグリーン」に選手が苦しみがちだが、今年は未発表パターを投入するPING勢の動向に注目してみたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今季のPING勢の使用クラブが判明！『G440K』は鈴木愛を筆頭に4名が採用する他、未発表パターも3人使用
<ゴルフ情報ALBA.Net>
