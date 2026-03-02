「リュックはもうやめた！」「これは神がかったサイズ感」 機能的でかわいい『チャムス』のショルダーがちょっとした外出用バッグに「大正解だった！」
買い物・散歩・ランチといったちょっとした外出の時に、「スマホや財布、飲み物だけ持ち運べればいい」「サッと気軽に出かけたい」と感じることはないだろうか。アウターやボトムスのポケットに荷物を入れるのも手ではあるが、かさばったり邪魔になったり、いまいちしっくりこない場合も少なくない。ミニマルスタイルで使いやすい荷物入れを探している時に見つけたのが、アウトドアブランド・チャムスの『ミニバナナショルダー』だ。
【写真】「これは神がかったサイズ感」 機能的でかわいい『チャムス』のショルダー
■チャムスの『ミニバナナショルダー』が機能的でかわいい！
1983年にアメリカで創業したアウトドアブランド・チャムスは、キャッチーなブービーバードをマスコットにした遊び心のあるアパレルやキャンプギアで有名だ。
アウトドアブランドらしい機能と日常使いしやすいデザインが人気で、ブランド名に馴染みがない人でもブービーバードのロゴは見たことがあるかもしれない。
そんなチャムスの商品の中でも、「チャムスのいいとこどり」「こういうサイズ感を探していた」と言っても大げさではないのが『ミニバナナショルダー』だ。
●ミニバナナショルダーの特徴
・容量約2.5L。長財布やペットボトルが横に入るサイズ感。
・重さ約210g。とても軽く肩にかけていて疲れにくい。
・水や汚れに強い。天候や場所を気にせず使える。
・負荷のかかる部分を補強。丈夫で長く愛用できる。
・カジュアルなスウェット素材が柔らかい雰囲気を演出。
・日常、旅行、アウトドアレジャーなど使えるシーンが多い。
まず驚いたのは、『ミニバナナショルダー』の肌触りがいいこと。
メインに使われているスウェット生地は柔らかく、ずっと触っていたくなるほどだ。
しかも生地に撥水・撥油・防汚加工を施しているのもポイント。雨や汚れを気にせずガシガシ使える。
収納面は、メインコンパートメントと面ファスナーつきの外ポケットを搭載した、シンプルな作り。
500mLのペットボトルを横にして入れられるサイズ感は使いやすく、求めていたちょっとした外出用にぴったり。
財布、タオルハンカチ、ティッシュ、スマホ、モバイルバッテリー、鍵など、ミニマルスタイルで動きたい時に欠かせない荷物も入り、この時点でかなり満足度が高い。
今回は『ミニバナナショルダー』を使い、犬の散歩へ出かけてみた。
ウェットティッシュ、ティッシュ、ビニール袋、ペット用の水などを入れたがまだ余裕がある。
スマホと財布もしっかり入る。
『ミニバナナショルダー』の曲線のシルエットは身体にフィットしやすく、わずらわしく感じることはなかった。
犬の散歩中も揺れることなく安定感があり歩きやすい。
両手が空くため犬をかまったり後始末したりするのも簡単。耐久加工が施されているため、汚れを気にせず使えるのも嬉しい。
身軽に動きたい旅行・フェスはもちろん、撮影に集中したい推し活といったシーンでも重宝するはずだ。
カラーによって表情が変わるのも『ミニバナナショルダー』の魅力だろう。
6色から選べることも注目だ。
