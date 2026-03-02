歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が２日、大阪市内で大阪松竹座で行われる「御名残四月大歌舞伎」（４月３日初日）、「御名残五月大歌舞伎」（５月２日初日）の取材会を行った。

冒頭、大阪松竹座が５月に閉館することに触れた仁左衛門は「松竹座がとりあえず幕を下ろすということで、ちょっとさみしい思いです」としみじみ。「私は松竹に育てられた人間でして、松竹の歴史としても非常にさみしい。なんとか、どういう形にしろ、道頓堀で歌舞伎をうてる劇場、芝居小屋を再建できるように頑張りたいと思っているんですけど」と、語った。

同劇場が建て替えられた際には「働きやすい、見やすい劇場」を目指し、客席のカーブから、楽屋の窓の有無、姿見の場所まで、細部にこだわって助言したこともあるという。トイレのドアに関して「開けたら外から便器が見える。どう考えても反対やろう、と。（建物が）出来てから反対にさせたんです」と明かし、「こんなこと言うたらいかんけど、設計士は何考えているのかと思うね」と笑わせた。

かつて同じ道頓堀に存在した「中座」で初舞台を踏んだ仁左衛門。思い入れの深い土地の節目に「本当に残念！」と悔しがりつつ、「あらゆる方に見に来てほしい。歌舞伎をご覧になったことのない方にも、長く親しんでいただいた方にも。そして初めての方の心を逃がしたくない。歌舞伎ってつまらんな、と思われないように務めたいと思っております」と、力強く誓った。