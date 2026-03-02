ミセス大森元貴、青髪×ピンクメイクで雰囲気一変 ソロ曲MVビジュが再び話題「衝撃受けた」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/03/02】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴のスタッフ公式Instagramが、3月1日に更新された。ソロ曲「Midnight」のMVのショート動画が公開され、過去の大森の青髪姿が再び話題を集めている。
【写真】29歳人気バンドボーカル「韓国アイドルのよう」ファン衝撃の青髪ビジュ
投稿では、大森のソロ活動5周年を記念した1st Mini Album「OITOMA」が2月24日に発売されたことを伝えるとともに、同曲MVのショート動画を公開。青の短髪にピンクのアイメイクを施し、印象がガラリと変わった姿の大森が、キレのあるダンスと伸びやかな歌声を披露している。
なお、同曲は2021年8月に配信リリースされ、同ミニアルバムにも収録されている。
この投稿は「何度見てもかっこよすぎる」「天才的」「このMV見た時、本当に衝撃受けたなぁ」「韓国アイドルのよう」「このビジュは反則級」「破壊力すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
