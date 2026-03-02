Ｊ１千葉は２日、千葉市内でホーム・柏戦（７日・フクアリ）に向けた練習を公開した。２日間のオフ明けで選手は約２時間汗を流した。

今季ここまで全試合でメンバー入りも、出場はプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」柏戦と開幕・浦和戦のみの２年目のアタッカー・岩井琢朗は「いいように準備はしている」と出場の機会を狙う。

岩井が主戦場としている右サイドハーフのポジションは杉山直宏、田中和樹が離脱中。チームとして手薄になっているだけに「もっとインパクトを残さないといけないし、もっとアピールしないといけない。自分に矢印向けてやっていかないと」とポジション奪取に意欲をみせた。

オフ明け練習で恒例となっている久保庭良太との１対１の居残り練習はこの日も全体練習後、約１時間にわたって行われた。猪狩佑真も参加して３人で行い、岩井は「自分のストロングポイントは１対１なので昨年から継続してやっている」と意図を明かした。

開幕前の１月３１日に行われた「ちばぎんカップ」柏戦では後半に途中出場し、前からの守備でチームに勢いをもたらした。次戦の「千葉ダービー」柏戦も「いいイメージで望める。自分にとってプラスだと感じている」と前を向く。「自分が出た時に何か残せるような選手になりたい」。岩井が千葉の初勝利に導く。

また、花粉症患者だという岩井はアスリートの花粉対策について「病院でしっかり診察を受けて処方箋の薬をもらえば問題ない」と明かし、「飲まないとやってられないです」と鼻をすすった。