柔道グランドスラム（GS）タシケント大会の女子52キロ級で優勝した藤城心（24＝三井住友海上）が2日、成田空港に帰国した。

2年前に初めての国際大会出場で5位に終わったタシケントの地で、成長を示す優勝。「次につなげようと思っていたので素直にうれしい」と喜びを口にした。今大会は得意の寝技に加え、立ち技で鮮やかな一本勝ちを決める場面も。特に準々決勝でキプロスの選手に決めた袖釣り込み腰が「自分の中で一番気持ち良かった」と振り返った。

同階級は昨年の世界選手権覇者で今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）の代表に内定している阿部詩（25＝パーク24）が国内トップで、2番手争いも混戦の状況。藤城は昨年GSパリ決勝で大森生純（25＝JR東日本）に、講道館杯準決勝で福永葉子（20＝筑波大2年）に、GS東京準決勝で坪根菜々子（26＝自衛隊）にそれぞれ敗れている。「現状だと2番手でもないと思うので、そこになるためには選抜（4月の全日本選抜体重別選手権）が重要。とにかく選抜で結果を出すことを意識しています」と1カ月後へ視線を向け、決意を新たにした。

世界選手権は同階級2人同時派遣のチャンスも残されている。「今回の優勝はマストだった。優勝しないともう次がないと思っていた」。決勝の勝った瞬間は「うれしさもあったけど安心の方が強かった」と望みをつなぎホッとした様子だった。