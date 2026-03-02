アンジャッシュ・渡部建が２月２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。

ゲストは、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。高校を卒業後、ドラフト１位で西武に入団。１年目の９９年から３年連続最多勝。最優秀防御率２回、最多勝３回、最多奪三振４回、新人王、沢村賞、ベストナイン３回、ゴールデングラブ賞７回。

プロ入り後の活躍も圧巻ながら、甲子園が生んだ大スターとして語られることも多い松坂氏。この日は「高校野球の史上最強チーム」について渡部と議論した。

渡部は甲子園ファンとして「われわれは３択」として、最初に清原和博氏、桑田真澄氏の「ＫＫコンビ」が旋風を巻き起こした１９８５年・ＰＬ学園、次に立浪和義氏、片岡篤史氏、野村弘樹氏らの８７年・ＰＬ学園、最後に松坂氏、小池正晃氏、後藤武敏氏らの９８年・横浜高校を挙げた。

渡部は「僕、実は『ＫＫ』の２人にも聞いてるんです。この質問。清原さんは何て言ったかって言うと…。『９８年の横浜に勝てますか？８５年・ＰＬは』って聞いたら、真剣にずっと考えてくれて。清原さんが言ったのは『俺が高校生だったら松坂は打てない…』って」と述懐。松坂氏は大先輩からのうれしい言葉に目を細めた。

渡部は「なるほど！じゃあ。これ９８年・横浜最強でいいですねってことになったんですよ。で、後に桑田さんに会った。桑田さんに同じ質問して『清原さんもこう言ってるし、９８年・横浜が勝つってことになってますけど、いいですか？』って。（桑田氏は）『いや、待ってくれ…。キヨが打てなくても俺が打つ！３戦勝負でも連投だと俺は肩の調子がスゴい良くなるし。連戦が続けば調子が良くなるし。松坂だろうと俺が打つから』って。桑田さんが今、一番大人げない感じで…」と笑わせた。

松坂氏は「イメージ的には逆ですよね。なんか、清原さんがそうやって言いそうですけど」と爆笑。「（高校野球ファンからも）確かに言われますし…」と思案しつつ「僕は…。やっぱり時間帯です。朝一の試合だったら勝てる気がしないです。だから、変な話、第２試合か第３試合だったら（８５年・ＰＬ学園でも）僕は抑えられる」と見解を示した。

渡部から「第１試合だったら？」と聞かれると、松坂氏は「第１試合だったら…。県大会だったらコールド負けです」と苦笑して、笑わせていた。

松坂氏は、西武でエースとして活躍後、２００７年にポスティングシステムで米大リーグ、レッドソックスと６年契約。日米で活躍したレジェンド中のレジェンドとして知られている。