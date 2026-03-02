【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 2−2（PK5−4） 清水エスパルス（2月28日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】元日本代表DFの「神クリア」

ガンバ大阪に所属する元日本代表DFの三浦弦太が、GKさながらの“神セーブ”を披露。ファンの間で話題となっている。

G大阪は2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で清水エスパルスと激突。古巣対戦となった三浦はCBの一角で先発し、35分にはMFカピシャーバのダイレクトシュートを、ゴールラインまで下がって身体を寝かせた状態の超低空ヘッドでクリアするスーパープレーを見せていた。

さらに、64分にもチームの大ピンチを救う。清水は右サイドのDFパク・スンウクが頭でロングボールを落とし、FW北川航也が上手く収めてボックス内に侵入。体勢を崩しながら北川が放ったシュートは、飛び出したGK東口順昭をすり抜けてゴールへと向かった。

しかし、このシュートに三浦が反応する。身体を投げ出してギリギリのところでスライディング。伸ばした右足に当たってボールを弾き出すと、パナソニックスタジアム吹田は大歓声に包まれた。

元G大阪監督も驚きのビッグプレー

DAZNで解説を務めた元G大阪監督の長谷川健太氏は、「ちょっと古巣相手に…大活躍ですね。今のは入ったかなと思いましたけど。さっきは頭でしたし」とかつての教え子の活躍に驚いていた。

この一部始終はSNSでも話題となり、ファンからは「三浦弦太じゃなければ今頃同点だったなぁ」「弦太のクリアは月間ベストセーブ級やw」「もうGKなんよ」「弦太決定機2本も止めるのすごい」「本日2回目のビッグセーブ」「またも神クリアきた」「弦太これもうGKだろ」「古巣相手に鬼カバー見せる」「三浦弦太、2つのビッグセーブでガンバを救う」と大盛り上がりとなった。

三浦の好プレーに助けられたG大阪だったが、試合終盤には2失点を喫して2−2の同点で90分が終了。それでもPK戦を5−4で制して、勝点2をゲットしている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

