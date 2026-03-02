２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円８２銭前後と前週末午後５時時点に比べ７０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円５３銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５６円６０銭前後で推移していたが、午前１１時過ぎには１５６円１０銭台に下落した。その後、ドル買い・円売りが強まり１５６円８０銭前後に上昇した。米国とイスラエルが２月２８日にイランを攻撃した。イラン最高指導者のハメネイ師が死亡し、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたと伝わったが、中東情勢の緊迫化による原油高は、日本にとっては経済悪化につながり円安要因とみられている。原油価格の高騰が警戒され、週明け２日の東京市場で朝方はドル高・円安が進行したが、原油先物相場が伸び悩むと、為替相場もやや円高方向に振れた。ただ、「有事のドル買い」への流れは強く、午後３時にかけ１５６円台後半にドルは上昇した。この日、日銀の氷見野副総裁が和歌山県金融経済懇談会で挨拶・講演を行い「金融環境は依然として緩和的な領域にある」などと述べた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７６５ドル前後と同０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS