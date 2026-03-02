明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・法人企業統計調査
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・経常収支
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか
出所：MINKABU PRESS
