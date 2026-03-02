明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・法人企業統計調査

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・経常収支

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>

※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか



