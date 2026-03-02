○経済統計・イベントなど

００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：３０　日・失業率
０８：３０　日・有効求人倍率
０８：５０　日・法人企業統計調査
０８：５０　日・マネタリーベース
０９：３０　豪・経常収支
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか

出所：MINKABU PRESS