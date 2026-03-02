台湾の林桓瑤準優勝 卓球シンガポールスマッシュ・男子シングルス
（台北中央社）卓球のシンガポール・スマッシュは1日、男子シングルス決勝がシンガポールで行われ、台湾の林桓瑤禄猴ゾ，傍韻い拭ワールドテーブルテニス（WTT）最高峰、グランドスマッシュのシングルスで、台湾選手として過去最高の記録を収めた。
林は前日の準々決勝で、日本の張本智和を下して進出したドイツのフランツィスカに4―1で快勝。1日の準決勝ではスウェーデンのモーレゴードに4―2で勝利し、初の決勝進出を決めた。
決勝では中国の王楚欽と対戦するも、1ゲーム目から苦戦を強いられ、0―4で試合を終えた。
今大会の結果を受け、世界ランキングは現在の8位から7位に上がる見通し。シングルスでの自己ベストは2021年東京五輪後の5位。
今季は全体的にスピードが戻り、返球の着地点がより明確になった。サービスからの先制攻撃やつなぎも向上し、ピーク時の思い切りの良い状態を取り戻しつつある。世界ランキング上位10選手の中で相性が課題とされるのは、今回負けた王や林詩棟（いずれも中国）に限られており、好調を維持できれば、今秋の愛知・名古屋アジア大会でシングルスのメダル獲得を狙える位置にある。
（陳容琛／編集：田中宏樹）
林は前日の準々決勝で、日本の張本智和を下して進出したドイツのフランツィスカに4―1で快勝。1日の準決勝ではスウェーデンのモーレゴードに4―2で勝利し、初の決勝進出を決めた。
今大会の結果を受け、世界ランキングは現在の8位から7位に上がる見通し。シングルスでの自己ベストは2021年東京五輪後の5位。
今季は全体的にスピードが戻り、返球の着地点がより明確になった。サービスからの先制攻撃やつなぎも向上し、ピーク時の思い切りの良い状態を取り戻しつつある。世界ランキング上位10選手の中で相性が課題とされるのは、今回負けた王や林詩棟（いずれも中国）に限られており、好調を維持できれば、今秋の愛知・名古屋アジア大会でシングルスのメダル獲得を狙える位置にある。
（陳容琛／編集：田中宏樹）