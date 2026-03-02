住友ファーマ <4506> [東証Ｐ] が3月2日大引け後(15:40)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の920億円→1020億円(前期は236億円)に10.9％上方修正し、増益率が3.9倍→4.3倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の68.6億円の赤字→31.4億円の黒字(前年同期は558億円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回修正予想においては、通期の想定為替レート（期中平均為替レート）を前回発表予想の 1米 ドル145.0円から150.0円に見直しました。売上収益は、北米セグメントにおいて過活動膀胱治療剤「ジェムテサ」等の販売が想定を上回っていることや、円安による増加影響もあることから、前回発表予想から200億円増の4,490億円に修正しました。 コア営業利益は、増収による売上総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費や研究開発費が、円安による増加影響を除くと前回発表予想をやや下回る見込みであることから、前回発表予想から100億円増の1,070億円に修正しました。 コア営業利益の増加により前回発表予想から、営業利益は100億円増の1,080億円に、親会社の所有者に帰属する当期利益は、100億円増の1,020億円に修正しました。（注）本プレスリリースに含まれる将来の予測等に関する事項は、発表日現在において入手可能な情報による当社の仮定および判断に基づくものであり、既知または未知のリスクおよび不確実性が内在しています。したがって、業績・その他の将来の予測等に関する事項は、今後さまざまな要因によって本リリースの記載内容と大きく異なる結果となる可能性があります。

