エリアクエスト <8912> [東証Ｓ] が3月2日大引け後(15:45)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の2.4億円→2.9億円(前期は1.8億円)に20.8％上方修正し、増益率が28.3％増→55.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億円→1.5億円(前年同期は1.6億円)に49.5％増額し、減益率が38.0％減→7.4％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の3円→4円(前期は3円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年6月期通期の連結業績予想につきまして、ストック収入であるサブリース事業が順調に推移しており、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益については、株価上昇等に伴う有価証券売却益の増加を見込むこと等から、前回発表予想と比較して増加する見込みです。



当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針の一つとして位置付けております。2026年6月期の配当予想につきましては、1株当たり3円の予定とさせていただいておりましたが、業績も堅調に推移しており、資本効率の向上と株主様への還元とのバランスを考慮して総合的に勘案した結果、2026年6月期の配当予想を前回予想の1株当たり3円00銭から1円増配し、4円00銭に修正することといたします。（注）本資料に記載されている業績予想は、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

