―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の2月26日から2月27日の決算発表を経て3月2日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5255> モンラボ 　　　東Ｇ 　 -15.04 　　2/27　本決算　　　　　－
<4707> キタック 　　　東Ｓ　　 -6.65 　　2/27　　　1Q　　　-41.10
<436A> サイバＳＯＬ 　東Ｇ　　 -6.11 　　2/27　　　3Q　　　 28.27
<4666> パーク２４ 　　東Ｐ　　 -5.40 　　2/27　　　1Q　　　 -0.56
<3031> ラクーンＨＤ 　東Ｐ　　 -0.15 　　2/27　　　3Q　　　-20.14

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3月2日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース