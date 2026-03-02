

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の2月26日から2月27日の決算発表を経て3月2日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5255> モンラボ 東Ｇ -15.04 2/27 本決算 －

<4707> キタック 東Ｓ -6.65 2/27 1Q -41.10

<436A> サイバＳＯＬ 東Ｇ -6.11 2/27 3Q 28.27

<4666> パーク２４ 東Ｐ -5.40 2/27 1Q -0.56

<3031> ラクーンＨＤ 東Ｐ -0.15 2/27 3Q -20.14



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3月2日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

