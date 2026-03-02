「私にも服を作って欲しい！」客が次々に訪れるアトリエのお得意様は妖精!?「優しい気持ちになれる」と話題【作者に訊く】
好きな洋裁を仕事にしている藤野景子は、デザインやパターン、縫製までを1人で行う。昼夜問わず働いていたある日、突然、窓から朝顔の花が入ってきた。疲れすぎて、とうとう白昼夢まで見るようになったかと思った景子だが、そこには彼女しか見えない小さな小さな妖精がいた。X(旧：Twitter)から始まった4ページの漫画が連載を経て書籍化した脇田茜さん( @ekawata_kiw)の「妖精のおきゃくさま」を紹介する。
突然、窓から朝顔の花が入り込む。仕立て屋の景子の前に現れた妖精は「このお花でワンピースを作ってほしいの」と、摘みたての朝顔を差し出した。生花で服を仕立てるのは初めてだった景子。悩みながらも朝顔の形を生かした一着を完成させ、喜び帰る妖精を見送るも、数時間後に泣きながら戻ってきてしまう。朝顔の花は午後になると花弁が萎んでしまうのだ。「やっぱり」とつぶやいた景子は、新しいアイデアがひらめき、もう一度服を仕立て直す…。
本作を描いたきっかけについて、作者の脇田さんは、幼稚園で読んだ絵本の記憶を挙げる。脇田さんは「くまのキャラクターが『朝顔の花で帽子を仕立てる』という絵本が大好きだった」と話してくれたが、タイトルが分からず、いくら探しても見つからなかったそうだ。「もう一度読みたい」という思いが、本作品を生み出し、もともとはX(旧：Twitter)に投稿した4ページの短編だったが、好評を受けて短期連載が始まり、長編へと広がった。
描くうえでのこだわりは「ビーズ刺繍やレース、テキスタイルの模様、植物などはすべて手書きでコツコツ描いているところ」だそうで「画面の圧が凄いところもあってウッとなるかもしれませんが、頑張って読んでみて欲しいです」と語った。
一冊での読み応えを意識し、ゆるい雰囲気だった短編版から、よりシリアスでドラマチックな展開へと描き直された本作、「妖精のおきゃくさま」。景子にしか見えない妖精たちが、「私にも服を作って欲しい！」と次々に訪れる。妖精と人間の心を紡ぐ、ファンタジーな世界をぜひのぞみてほしい。
取材協力：脇田茜(@ekawata_kiw)
