¡Ú Hey! Say! JUMP¡¦È¬²µ½÷¸÷ ¡Û¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¡¸Î¶¿¡¦µÜ¾ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¡¡Ö³¤¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥¥ì¥¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÉñÂæ¡Ö¾®¤µ¤Ê¿À¤¿¤Á¤Îº×¤ê¡×¡¡¥À¥á¼ç¿Í¸ø¤Ç¼ç±é
È¬²µ½÷¸÷¤µ¤ó¡¢ºæ¾®½Õ¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅÄÍªÂÀ¤µ¤ó¡¢Æ£°æÄ¾¼ù¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£¶Ç¤µ¤ó¡¢±é½Ð¤ÎÎëÌÚÍµÈþ¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¡Ö¾®¤µ¤Ê¿À¤¿¤Á¤Îº×¤ê¡×À½ºîÈ¯É½¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ïºî²È¡¦Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¸¶ºî¤ËÉñÂæ²½¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¿ÌºÒ¤Ç¼º¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤¬ÁÓ¼º¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤È¤Îå«¤È²ÈÂ²°¦¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤ÓÁ°¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
·Î¸ÅÁ°¤ËÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ë¸©ÏËÍýÄ®¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦È¬²µ½÷¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤ÏµÜ¾ë½Ð¿È¤ÇÏËÍý¤Ë¤â³¤¿åÍá¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬á¤È¸ì¤ê¡¢à¿ÌºÒÁ°¤Ïµù»Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤êÁ¥¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤È¤¢¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÅÉÁõ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÉü¶½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ëµõ¤·¤µ¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³¤¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥¥ì¥¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿á¤È¿´¾Ú¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàËÍ¤Î±é¤¸¤ë(Ã«Àî)¹¸¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥À¥áÃË¤Ç¡¢¥¤¥Á¥´ÇÀ²È¤ÎÄ¹ÃË¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÄï¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÅìµþ¤Ç¹¥¤¤ËÀ¸¤¤ë¤È¡Ä¤½¤³¤Ç¥À¥á¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤Ç²ÈÂ²¼º¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢¥À¥á¤Ç¥À¥á¤Ç¥À¥á¤Ç¡Ä¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¤¬¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥À¥á¤ÊÃË¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Æâ´Û¤µ¤ó¤Ë¤âÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±é½Ð¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê¼Çµï¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éàÈ¬²µ½÷·¯¤ÎÌò¤Ï¥À¥á¿Í´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥À¥á¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ¤¯¤Æ¤âºÇ½é¤«¤é¥À¥á¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÃÏ¿Ì¤Ç¿´¤òÌµ¤¯¤·¡¢¥À¥á¿Í´Ö¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤¬Èà¤òÂç»ö¤Ë»×¤¦¿Í¡¢Èà¤¬Âç»ö¤Ë»×¤¦¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Éü³è¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤¸¤±¤ºÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹á¤ÈÇ®¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢Â³¤±¤Æà¼Çµï¤Ï³ä¤È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¤¢¤ÎÈ¬²µ½÷·¯¤¬¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤èá¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤ë¤È¡¢È¬²µ½÷¤µ¤ó¤Ïà¤¢¤Ã¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¡¡Áá¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
