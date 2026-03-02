¸¶Ìý²Á³Ê¡¢ÆüÊÆ¤Ç1³ä¾å¾º¡¡Åì¾Ú¡¢°ì»þ1500±ßÄ¶°Â
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÊÆ¤Î¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Ç2Æü¡¢»ØÉ¸²Á³Ê¤¬°ì»þµÞÆ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó1³ä¾å¾º¤·¤¿¡£Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬°ì»þ1500±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤¸ºÂ®¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÅìÉô»þ´Ö1ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¸áÁ°¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Ç»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ»ºÉ¸½àÌý¼ï¡ÊWTI¡Ë¤Ï°ì»þ1¥Ð¥ì¥ë¡á75¥É¥ëÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£Á°½µËö2·î27Æü¤Î½ªÃÍ¤ÈÈæ¤Ù1³äÄ¶¾å¾º¤·¤¿¡£2Æü¤ÎÅìµþ¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¤ÏÃæÅì»º¸¶ÌýÀèÊª¤Î»ØÉ¸²Á³Ê¤¬°ì»þ1¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê7Ëü2Àé±ßÂæ¤òÉÕ¤±¡¢Á°½µËö¤Î½ªÃÍ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÀ¶»»ÃÍ¤ÈÈæ¤ÙÌó9¡óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀÐÌý¾ÃÈñÎÌ¤ÎÌó2³ä¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÍ×¾×¤Ç¡¢Éõº¿¤Ë¤è¤ë¶¡µëÉÔ°Â¤¬²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ793±ß03Á¬°Â¤Î5Ëü8057±ß24Á¬¡£¸áÁ°Ãæ¤ËÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¸å¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¡¢²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¡£