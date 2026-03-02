アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は、2日も続いています。トランプ大統領は、軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。

アメリカ トランプ大統領

「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで続ける」

トランプ大統領は1日、SNSに動画を投稿し、イランへの軍事作戦が順調に進んでいると誇示しました。

また、インタビューでは軍事作戦の終了まで「4週間程度」かかるとの見方を示しました。一方で、イランの最高指導者ハメネイ師を殺害したことを受け、「イランの新たな指導部が対話を望んでいる。彼らと対話をするつもりだ」と協議に前向きな姿勢も示しました。

ただ、イランの政権幹部はSNSへの投稿で「我々はアメリカと交渉しない」と述べていて、報復攻撃を続行する構えです。

世界的な原油輸送の要衝であるホルムズ海峡周辺では、タンカーへの攻撃が相次いでいて、イランはイギリスやアメリカに関連する石油タンカー3隻をミサイルで攻撃したと発表しました。イラン側はホルムズ海峡の船舶の通過を許可しないと警告していて、事実上、封鎖状態に入っています。

また、周辺国でも被害が広がっています。バーレーンでは、駐留するアメリカ軍の施設などに攻撃があり、火災が発生しました。近くの工場地帯にも破片が落下して、1人が死亡したということです。