3月1日、女優の小芝風花がInstagramを更新。実の妹を“顔出し”初公開し、美人姉妹と話題となっている。

「小芝さんはこの日、《えっと、妹ちゃんです》と投稿。妹とのツーショット写真を掲載しながら、《妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました》と報告しました」（芸能担当記者）

妹は、まつ毛エクステやまつ毛パーマなど、目元専門の施術をおこなうスペシャリスト「アイリスト」の職に就いたようで、その専門サロンを立ち上げたのだという。

「小芝さんは店名が『eyelash salon Stella』であることも紹介し、《頑張って準備してたの見てたから いよいよかぁと 自分ごとのようにドキドキしております》と、姉としての心境を吐露。《3月5日からオープンなので ご興味ありましたらぜひ》と、しっかりPRもおこなっていました」（同前）

コメント欄には、妹の店に対して

《絶対行きます！！》

《妹ちゃん念願のお店オープンおめでとうございます》

といった祝福の声に加え、

《ふーちゃんとよ〜く似てて本当にめちゃめちゃ可愛いですね！！》

《想像以上の可愛さです さすが風ちゃんの妹さんだ姉妹揃って可愛すぎるっ！！》

など、美人姉妹のビジュアルに絶賛コメントが相次いでいる。

「1月30日にも、小芝さんはInstagramのストーリーズで、妹さんがサロンを開くことを予告し、《私が最初のお客さん》とつづり、施術中の様子を投稿していました。

そのとき、妹さんは後ろ姿のみでしたが、それでもかわいいと話題になりました。今回、ついに顔出しが“解禁”され、あらためて注目を集めています」（芸能プロ関係者）

また、再び脚光を浴びているのが“学費援助”のエピソードだ。

「小芝さんは2022年10月放送の『A-Studio＋』（TBS系）で、美容学校に通う妹の授業料を援助していたことを明かしています。今回、妹さんが独立し、店を持ったことで、その姉妹愛があらためて感動を呼んでいるのです」（同前）

小芝がそこまで妹に思い入れを持つ理由とは何か。

「小芝さんは、中学2年生までフィギュアスケートに打ち込み、五輪を目指すほど本気で取り組んでいました。しかし、たび重なるけがと2度の手術を経験し、競技続行を断念し、女優への転身を決断した過去があります。だからこそ妹には、“夢を最後まで追い続けてほしい”という願いがあるのでしょう」（同前）

姉の支え、そして本人の努力が実を結んだ今回の開業に、温かい視線が集まっている。