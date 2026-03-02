au Style「iPhone修理取り次ぎ」他キャリアも対象に全国開始、各社のAppleCareも適用できて故障診断や代替品提供も
いざという時に助かるサービスを、auがすべてのiPhoneユーザーに提供します。詳細は以下から。
KDDIのプレスリリースによると、同社は本日3月2日から全国208店舗のau StyleおよびGINZA456で「iPhoneの修理取次サービス」を開始したそうです。
これは対象店舗でiPhone（過去に非正規の修理を受けたものや改造品を除く）の修理を受け付け、Apple正規サービスプロバイダ「カメラのキタムラ」へ取り次いでくれるというもの。
au Style/GINZA456で実施している修理が必要かの相談や、故障診断からそのまま申し込めるため無駄が少なく、無料の簡易見積もりから設定サポートや使い方の提案なども含め、トータルでサポートしてくれます。
さらに、iPhoneであれば購入元や契約キャリアは不問でサービスを受けられるほか、他社が提供する「AppleCare」も適用できる上に、修理中の代用機貸し出しも分け隔てなく提供されるとのことです。
受付店舗は今年初夏以降も順次拡大予定。同社は『お客さまの活動線上にあるau Styleの立地を生かし、地域に密着した修理のご相談・サポート拠点として、誰もが気軽に相談できる身近なサポート体制の構築を進める』としています。
