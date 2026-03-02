ÉûºÚ¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥È¥Þ¥È¤·¤ç¤¦¤æ¼Ñ¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý²È¡¦Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡£¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤Ç¤¤ëÉûºÚ¤È¤·¤Æ¡ÖÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥È¥Þ¥È¤·¤ç¤¦¤æ¼Ñ¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ò»öÁ°¤ËÌá¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ËÂç½õ¤«¤ê¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡¡¥×¥é¥¹2026Ç¯½Õ¹æ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ÏÌá¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡ª¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ£¤ò³Ê¾å¤²
¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¼ÑÊª¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢ÏÂ¤Ë¤âÍÎ¤Ë¤â¹ç¤¦¡¢¤¢¤È¤ò°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¡£ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤òÌá¤µ¤º¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ë
¡üÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥È¥Þ¥È¤·¤ç¤¦¤æ¼Ñ
¡ÚºàÎÁ¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¡Û
ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡¡60g
¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡100g
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê200g¡Ë
A¡Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1¡¡¿å400mL¡Ï
B¡Î¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¡¡¤ß¤ê¤ó¾®¤µ¤¸2¡¡±ö¾®¤µ¤¸1¡¿3¡Ï
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ÏÌá¤µ¤º¤Ë·Ú¤¯Àö¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¹ï¤à¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï0.5¡Á1ÑÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò½ü¤¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò¹¤²Æþ¤ì¤ÆA¤ò²Ã¤¨¡¢ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ò¤¿¤·¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç10Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òÌÚ¥Ù¥é¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤ÆB¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Ê¤¬¤é¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç¼Ñ¤Ä¤á¤ë¡£
¢¨ ÎäÂ¢¸Ë¤Ç3¡Á4ÆüÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦