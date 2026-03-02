へそ天で寛ぐ猫さんのもとに、ロボット掃除機がやってきて…？譲らない両者によるまさかの攻防の様子が、面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「あかん微笑ましすぎて笑ってしまった」「お友達だもんね」「なんかもう掃除機まで可愛く思えてきたわ」といったコメントが寄せられました。

【動画：へそ天でくつろぐ猫→『ロボット掃除機』が突撃してきた結果…まさかの光景】

邪魔してるのは…？

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、ロボット掃除機と一進一退の攻防を繰り広げるハチワレ模様のママ猫「ひまわり」ちゃんの姿。ある日の朝、へそ天姿のひまわりちゃんがホットカーペットで寛いでいると…。

稼働中だったロボット掃除機が突撃！…したのですが、ひまわりちゃんは逃げるどころか全く動じず。前に進もうとゴツゴツと背中にぶつかられていても平然としていたそうで、全く退く気がない姿にご家族からも笑いがこぼれていたのだそうです。

ひまわりちゃんVSロボット掃除機

それからも掃除をしたいロボット掃除機が何度も向かってきたものの、ひまわりちゃんは「退かない」姿勢を貫いていたそう。お腹に当たった時も寝返りをうつだけで、再び背中に当たり続けた時は最早マッサージを受けているよう。どの場面も面白すぎます！

しかし、仕方なくひまわりちゃんの体に沿って掃除をしていたロボット掃除機も、負けてはいません。顔に真っ直ぐ進んだことでついに退いてもらえたり、テーブルの下に移動したひまわりちゃん目がけて進んだり。意思を持っているように感じる…のは、気のせいでしょうか。

朝のルーティンと受け継ぐ親子

最後はひまわりちゃんが仰向けになってあげるほんの少しの譲歩を見せ、この日のお掃除タイムは終了。その後は、とっても愛らしいフミフミ姿をたっぷりと見せてくれたのだといいます。

ひまわりちゃんの退かない姿勢は息子の「豆大福」くんにしっかりと受け継がれているそうで、動じずに受け流す姿は本当にそっくり。そんな親子ふたりを相手にしての掃除は、なかなか大変そうですね。

投稿には「ひまちゃんwww母は強し」「ひまちゃん可愛い～おもろ～サイコー♡」「ひまわりという存在を愛しすぎてる自動掃除機w」「ひまちゃん、掃除機にマッサージされとる」「ここのロボット掃除機は絶対意思があると思うw」「親子やな～ウケる～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の微笑ましい日常の様子が投稿されています。不思議ちゃん気質なひまわりちゃんのおもしろ可愛い姿なども、たくさん観ることができますよ。

