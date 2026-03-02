67万回表示され4.9万件の「いいね」を獲得しているのは、猫と女の子がつくり出した素敵な光景。絵画のような美しい投稿に、視聴者からは「心がほっこりする」「最高の組み合わせですね」などのコメントが集まっています。

【写真：屋根裏に行くと、窓辺で『猫と少女』が…まるで物語のワンシーンのような『素敵な光景』】

屋根裏にいたのは？

X（旧Twitter）アカウント「ボーダーコリーしずく」に投稿されたのは、屋根裏での1コマ。窓からやわらかい日差しが差し込む場所にいたのは、20歳の猫「ミルちゃん」と8歳の娘さんだったそうです。

陽の当たる場所に置かれたベッドに寝そべるミルちゃんを、娘さんが優しくなでていたとのこと。ふたりは内緒話をしているようだったといいます。猫としてはとても長生きの20歳のミルちゃんと、まだ小学生の娘さん。いったい何を話していたのでしょうか。

おうちに来たばかりのミルちゃん

実はミルちゃんは、まだおうちに来たばかりとのこと。奥さまのご実家で暮らしていたものの、ひとりぼっちになってしまったため迎え入れることにしたのだそうです。迎えに来てくれたとわかったとき、ミルちゃんはうれしそうにこたつから出てきてくれたのだとか。

ミルちゃんと娘さんはずっと一緒に暮らしてきたわけではないのですが、長く生きている猫と純粋な娘さんだからこそ、心が通い合ったのかもしれません。娘さんからすると、なんでも相談できるおばあちゃんのような存在なのでしょう。

他の家族も気になる存在

投稿主さんのおうちには、ボーダーコリーのしずくちゃんとキジ白猫のバロンくんも暮らしているそうです。屋根裏部屋にいるミルちゃんのことが気になっていて、階段の下で気配をうかがっているのだとか。

ミルちゃんがおうちに慣れたら、しずくちゃんやバロンくんとも触れ合えるかもしれませんね。賑やかな家族とともに、まだまだ元気に暮らせますように！

ミルちゃんと娘さんが内緒話をしている投稿には、視聴者から「猫と人間の秘密の会話、聞いてみたいな」「何を話してるのか想像するだけで泣けてきます」などのコメントも寄せられていました。内緒話の内容は、ふたりだけの秘密のようです。

Xアカウント「ボーダーコリーしずく」には、運動神経抜群のしずくちゃんが外で走り回る様子や、しずくちゃんとバロンくんが仲睦まじく過ごす様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ボーダーコリーしずく」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。