団体戦表彰式後のワンシーン

ミラノ・コルティナ五輪で注目度が急上昇したのが、フィギュアスケート・ペアの三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。個人戦で同種目日本初となる金メダルを獲得。日本の銀メダル獲得に貢献した団体戦では演技はもちろん、表彰式後のワンシーンにも注目が集まっている。

りくりゅうは、団体戦のショートプログラム（SP）、フリーともに1位となり日本の2大会連続銀メダルに大きく貢献した。

五輪閉幕から1週間、脚光を浴びているのが団体戦表彰式後の木原の所作だ。TEAM JAPANの旗を丁寧に畳み、最後に両手でポンポンと叩き、関係者に渡した。NHK中継でも映っていたこのシーンがXで拡散され、ファンからは様々な声が上がっている。

「完璧かこの男！ 最後のポンポンまで所作が綺麗」

「人に丁寧な方って、物にも丁寧ですよね」

「龍一さん、さすが」

「本当に素敵な方」

「またまた『惚れてまうやろ』案件だわ」

りくりゅうは25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）の代表にも入っていたが、2月27日に日本スケート連盟が出場辞退を発表している。



