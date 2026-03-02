オールスターに向けたファン・サポーター投票の得票数ランキングが発表

今年6月に開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」。

これに向けたファン・サポーター投票の「マテウス」選手の得票数ランキングが発表された。

現在、シーズン移行に伴う特別大会の百年構想リーグを開催しているJリーグでは今季、17年ぶりにオールスターゲームが復活する。出場する選手はファン・サポーター投票と百年構想リーグのベストイレブンから選出される。

Jリーグ公式Xは3月1日、投票結果の中から登録名に「マテウス」と入る選手の得票数ランキング（集計は2月23日午前11時59分時点のもの）を公開した。以前には同様に「鈴木」選手や「ゆうと」選手での得票数ランキングも公開されており、今回は「マテウス」選手にスポットを当てられた。

1位には東京ヴェルディの守護神GKマテウスが名を連ね、2位の清水エスパルスのMFマテウス・ブエノ、そして3位のアルビレックス新潟のFWマテウス・モラエスまでがトップ3となった。

4位には昨季J2のMVPに輝いたV・ファーレン長崎のMFマテウス・ジェズス、5位はヴィッセル神戸の守備の要であるDFマテウス・トゥーレルが入り、以下にも浦和レッズのFWマテウス・サヴィオ、ジュビロ磐田のFWマテウス・ペイショットらが続く。10位には3位と同名のマテウス・モラエスがランクインしているが、こちらはベガルタ仙台でプレーするDFのマテウス・モラエスだ。

このランキングは、ファンから「こんなにいるんだ」「マテウス・モラエスって2人いるのか！」「マテウス軍団」「タイトルの時点で面白い」「マテウスの候補者多すぎ」「マテウスでチーム作れるの本当面白い」「こういう系じわじわくる」「全員マテウスのドリームチームをちょっと見てみたい」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）