デミ・ムーア、イメージ一新のボブヘアに！ 全身ブラックのレザールックで愛犬と登場
『ゴースト／ニューヨークの幻』や『サブスタンス』で知られるデミ・ムーア（63）が、ミラノファッションウィークで開催されたグッチのショーに来場。全身ブラックのレザールックをまとい、これまでのイメージを一新させるボブヘアを披露した。
【写真】まるで別人！ ボブヘアにイメチェンしたデミ・ムーア
現地時間2月27日に開催された同ブランドのショーで、デミは細身のレザーパンツとジップアップジャケットを合わせ、ポインテッドトゥのパンプスとホースビットバッグ、サングラスをコーディネート。愛犬ピラフを抱え、ウェット感のあるスタイリングのボブヘアで登場した。
デミは昨年公開されたグッチの短編フィルム『THE TIGER』で、グッチ インターナショナル代表兼グッチ カリフォルニア会長という架空キャラクター、バーバラ・グッチを演じている。
インスタグラムでこの日のルックを公開すると、娘のルーマー・ウィリスが「ヘアスタイル最高！！！ クイーン、応援してる」とコメント。歌手のミシェル・ブランチも「髪の毛素敵！」と称賛し、さらにジェニファー・ガーナーが「うわー！素敵」と反応した。ファンからは、デミより30歳も年下の「デミ・ロヴァートと勘違いした！」といった声もあがっている。
なお、デミはこれまでも愛犬ピラフを連れてイベントに出席しており、ピラフ専用のインスタグラムアカウントも開設している。昨年はGLAMOURの表紙をデミと一緒に飾ったほか、TIME100のイベントにも同伴。さらにVOGUEの「Dogue」特集号の表紙も飾った。
引用：「デミ・ムーア」Instagram（＠demimoore）
