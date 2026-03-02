ディズニーとFormula(フォーミュラ)1、ユニクロによる、初のタッグを組んだコレクション「Disney x Formula1 UT」が登場。

Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合した、エキサイティングな初コラボレーションです☆

ユニクロ「ディズニー×Formula1 UT」

発売日：2026年3月23日（月）

価格：MEN Tシャツ3柄 各1,990円(税込)／KIDS Tシャツ3柄 各990円(税込)

販売店舗：全国のUTフルラインナップ店舗、イオンタウン鈴鹿店、オンラインストア

ディズニーのイマジネーションと、世界で最も権威あるモータースポーツ競技Formula1に、ユニクロのものづくりが融合したコレクションが誕生。

ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、「Disney x Formula1 UT」がデビューします！

ディズニー×Formula1による「Fuel the Magic（フューエル・ザ・マジック）」キャンペーンを記念したコレクションです。

2026年から始動する、ディズニーとFormula1のコラボレーションを象徴するキャンペーン「Fuel the Magic」

ミッキー＆フレンズとF1が加速させるレースシーズン開幕に向けた特別キャンペーン！ディズニー「Fuel the Magic」 ミッキー＆フレンズとF1が加速させるレースシーズン開幕に向けた特別キャンペーン！ディズニー「Fuel the Magic」 続きを見る

このキャンペーンに、ディズニーとユニクロの「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがタッグを組み、記念すべきコラボレーションが実現しました。

2026年3月にレースが開催される中国、日本を皮切りに、順次世界各国での販売が予定されています！

今回展開されるのは、大人用のTシャツ3種と、子供用Tシャツ3種。

Formula1ファンも楽しめるディテールを取り入れた、遊び心あふれるデザインのコレクションです☆

MEN Tシャツ

FRONT

価格：各1,990円(税込)

「ディズニー×Formula1 UT」には、Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合。

BACK

レーストラックをイメージした、ユニクロ限定の「ミッキーマウス」モチーフや世界のレース開催都市名などがデザインに取り入れられています！

FRONT

シンプルで、ボトムを選ばない印象ながら

BACK

バックにはタイヤの走行痕を大胆に取り入れたデザインも。

FRONT

胸元にコラボロゴがあしらわれたTシャツもおしゃれな印象です。

FRONT

「ミッキーマウス」のフェイスマークとサーキットのチェッカーフラッグがカッコイイ！

BACK

バックにも、遊び心あるプリントが入っています！

KIDS Tシャツ

FRONT

価格：各990円(税込)

子供用Tシャツ3種も、大人用と同様に遊び心あるデザイン。

FRONT

親子でお揃いコーデを楽しめるTシャツも用意されています。

FRONT

普段着はもちろん、アクティブなシーンに使いたくなるコレクションです！

Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合した、エキサイティングなコレクションが、ユニクロの「UT」に登場。

ユニクロの「ディズニー×Formula1 UT」は、2026年3月23日より発売です！

