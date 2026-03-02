サーキットのエネルギーと遊び心が融合したコラボウェア！ユニクロ「ディズニー×フォーミュラ1 UT」
ディズニーとFormula(フォーミュラ)1、ユニクロによる、初のタッグを組んだコレクション「Disney x Formula1 UT」が登場。
Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合した、エキサイティングな初コラボレーションです☆
ユニクロ「ディズニー×Formula1 UT」
発売日：2026年3月23日（月）
価格：MEN Tシャツ3柄 各1,990円(税込)／KIDS Tシャツ3柄 各990円(税込)
販売店舗：全国のUTフルラインナップ店舗、イオンタウン鈴鹿店、オンラインストア
ディズニーのイマジネーションと、世界で最も権威あるモータースポーツ競技Formula1に、ユニクロのものづくりが融合したコレクションが誕生。
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、「Disney x Formula1 UT」がデビューします！
ディズニー×Formula1による「Fuel the Magic（フューエル・ザ・マジック）」キャンペーンを記念したコレクションです。
2026年から始動する、ディズニーとFormula1のコラボレーションを象徴するキャンペーン「Fuel the Magic」
続きを見る
このキャンペーンに、ディズニーとユニクロの「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがタッグを組み、記念すべきコラボレーションが実現しました。
2026年3月にレースが開催される中国、日本を皮切りに、順次世界各国での販売が予定されています！
今回展開されるのは、大人用のTシャツ3種と、子供用Tシャツ3種。
Formula1ファンも楽しめるディテールを取り入れた、遊び心あふれるデザインのコレクションです☆
MEN Tシャツ
FRONT
価格：各1,990円(税込)
「ディズニー×Formula1 UT」には、Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合。
BACK
レーストラックをイメージした、ユニクロ限定の「ミッキーマウス」モチーフや世界のレース開催都市名などがデザインに取り入れられています！
FRONT
シンプルで、ボトムを選ばない印象ながら
BACK
バックにはタイヤの走行痕を大胆に取り入れたデザインも。
FRONT
胸元にコラボロゴがあしらわれたTシャツもおしゃれな印象です。
FRONT
「ミッキーマウス」のフェイスマークとサーキットのチェッカーフラッグがカッコイイ！
BACK
バックにも、遊び心あるプリントが入っています！
KIDS Tシャツ
FRONT
価格：各990円(税込)
子供用Tシャツ3種も、大人用と同様に遊び心あるデザイン。
FRONT
親子でお揃いコーデを楽しめるTシャツも用意されています。
FRONT
普段着はもちろん、アクティブなシーンに使いたくなるコレクションです！
Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合した、エキサイティングなコレクションが、ユニクロの「UT」に登場。
ユニクロの「ディズニー×Formula1 UT」は、2026年3月23日より発売です！
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post サーキットのエネルギーと遊び心が融合したコラボウェア！ユニクロ「ディズニー×フォーミュラ1 UT」 appeared first on Dtimes.