Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・八乙女光が２日、都内で舞台「小さな神たちの祭り」（３０日〜４月２０日、東京グローブ座）製作発表に、共演のふぉ〜ゆ〜・福田悠太、俳優・藤井直樹らと出席した。

内館牧子さんが２１年に書き下ろした同名小説が原作。東日本大震災で家族を失い絶望していた青年・晃（八乙女）が、葛藤しながらも前に踏み出す姿を描く。

八乙女は、舞台のテーマソングの作詞・作曲を担当。「歌詞は３回ほど書き直して苦労はありましたが、自分でもしっくりきている。見に来てくれる誰しもの心に響くように、テンポはゆっくりで、温かい歌詞に仕上げています。（劇中で藤井演じる）航がギターを弾いて、子どもたち（子役）が歌ってくれるんですけど、うるっと来ている」と手応えをあらわにした。

藤井は、八乙女演じる主人公の弟役。本作でギター演奏に初挑戦し「初めて人前でギターを弾くので、八乙女君が『できるだけ弾きやすいコードになるように作るから任せて！』と言って下さった。２人（＝八乙女、福田）からアドバイスをもらって頑張っています」と感謝。福田も「名曲です」と絶賛した。