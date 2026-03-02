数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした新作ランチグッズが続々登場。

今回は、素材感にこだわった「ランチバッグ」やユニークな「ダイカット絆創膏」を紹介していきます☆

スケーター『パペットスンスン』ランチバッグ／ダイカット絆創膏

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから、 絶大な人気を誇るキャラクター『パペットスンスン』をデザインした新たなグッズが登場。

「スンスン」たちのかわいらしさをそのまま日常雑貨に落とし込んだグッズです。

素材感にこだわったランチバッグや、使うのがもったいなくなるほどかわいい絆創膏が、ふとした瞬間に笑顔と癒やしをお届け。

キャラクターの魅力を最大限に引き出しつつ、実用性にもこだわったラインナップになっています☆

パペットスンスン キルティング生地ランチバッグ

価格：2,200円（税込）

サイズ：約300×180×120mm

毎日のランチタイムを彩るバッグとして「キルティング生地ランチバッグ」がラインナップ。

鮮やかなブルーの生地に「S」の字のステッチを施し、中央に「スンスン」のワッペンがあしらっわれポップなデザインです。

パペットスンスン コーデュロイ生地ランチバッグ

価格：2,200円（税込）

サイズ：約300×180×120mm

マチが広く、お弁当箱や水筒をすっきりと収納できる「コーデュロイ生地ランチバッグ」

落ち着いたグレーの生地に「スンスン」のお顔が刺繍されています。

パペットスンスン レジャーシート生地バッグL

価格：2,035円（税込）

サイズ：約510×390×200mm

水や汚れに強い丈夫な素材を使用した「レジャーシート生地バッグL」

「スンスン」たちと一緒に、クロワッサンやドーナツ、ブロッコリーなどの食べ物が散りばめられた賑やかなデザインです。

大容量サイズのため、週末のまとめ買いやランドリーバッグ、アウトドアの荷物入れとして、ライフスタイルの様々なシーンで活躍します。

パペットスンスン ダイカット救急ばんそうこう 20枚入り

価格：748円（税込）

内容量：20枚入り（4柄×5枚）

サイズ：約40×40mm（柄により異なります）

怪我をして落ち込んでしまった気分を少しだけ軽くしてくれる「ダイカット救急ばんそうこう」

「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」のお顔や、みんなで手を挙げているポーズなど、全4柄が入った絆創膏セットです。

一般的な長方形ではなく、キャラクターの形に切り抜かれたダイカット形状が採用されています。

「スンスン」をはじめ、仲間の「ノンノン」「ゾンゾン」たちが、傷口を優しく保護。

傷口につきにくい特殊ネットが使用されているため、剥がす時の痛みも少なく、安心してしようできます。

毎日のランチタイムやケアタイムに「スンスン」たちがそっと寄り添う、独特の存在感がクセになる、ファン必見の雑貨シリーズ。

スケーターの『パペットスンスン』グッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です☆

©PUPPET SUNSUN/PS committee

