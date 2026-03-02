りくりゅうペアが19日にインタビューに答え、落ち着いた今、今後やりたいことを明かしました。

フィギュアスケートで日本ペア史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。

ショートプログラムでのリフトの演技失敗で失意の中迎えたフリースケーティングでリフト、ジャンプ、そしてシンクロしたスケーティングをみせ逆転の金メダルを獲得しました。

三浦選手は「本当に全てのものを出し切ったので、今は余韻に浸ろうかなと思います」と話し、木原龍一選手は「何も出てこないので、ゆっくりリラックスしようかなと」と語りました。

そんな中で今後一番やりたいことを聞かれると「アメリカ横断」と答えた木原選手。これに三浦選手は笑いながら「ずっと言っている」と掛け合います。

木原選手はさらに「キャンピングカーをレンタルしてアメリカを一度横断してみたいというのが、オリンピック前から」と話します。そして「（三浦選手を）誘ったんですけど、嫌だって言われましたね」と笑いながら明かします。すると三浦選手も「だって私運転できないし、多分ずっと寝てるし」と笑いながらコメント。

そして、三浦選手はやりたいことについて「ずっと節制した食事をしていたので、2人ともお寿司が大好きなので、北海道に行きたいなという風に思っています」と明かしました。

また、木原選手を「運転係で」と指名し笑いを誘うと、木原選手は「（自分は）無料運転手です」と返答。りくりゅうペアの仲むつまじいやり取りがみられました。

(3月2日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)