「ちいかわベーカリー」に“さくら”コンセプトのパン登場 ピンク色のパン＆華やかな香りのドリンクで春を先取り
エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどを、6日から期間限定で発売する。
【写真】ドリンクを注文するともらえるオリジナルさくら型コースター
春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい『ちいかわさくら食パン』、さくら餡と白玉が入ったさくら色の『ちいかわさくら餅ミニ食パン』などの春を感じる特別仕様のパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った『さくらティー』、さくらの上品な香りが楽しめる『さくらシロップ』など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場。
そのほか、『さくらソーダ』や『いちごみるく』、通常展開のドリンクを購入すると、桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がデザインされたコースターがもらえる。
また、ちいかわベーカリーの一部食品が同日正午からオンラインショップでも購入できるように。『紅茶缶（さくらティー）』と『はちみつ入りさくらシロップ』は期間限定販売となる。
（C）nagano
【写真】ドリンクを注文するともらえるオリジナルさくら型コースター
春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい『ちいかわさくら食パン』、さくら餡と白玉が入ったさくら色の『ちいかわさくら餅ミニ食パン』などの春を感じる特別仕様のパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った『さくらティー』、さくらの上品な香りが楽しめる『さくらシロップ』など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場。
また、ちいかわベーカリーの一部食品が同日正午からオンラインショップでも購入できるように。『紅茶缶（さくらティー）』と『はちみつ入りさくらシロップ』は期間限定販売となる。
（C）nagano