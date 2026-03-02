【あすから】ミニストップ大感謝祭「増量フェア」第2弾 値段そのまま“50％増量”
ミニストップは3日より、人気商品を通常より50％増量した「増量フェア」を、国内のミニストップで開催する。
【写真】形が変わってる…『鶏ごぼう』おにぎり増量後
3月2日はミニストップの日。毎年、日頃の感謝を込めておトクな企画を実施してきた。今年は増量フェアをメインに、ワクワクするようなおトクな商品を数多く用意。今回は第2弾の商品を紹介する。
【1.5倍増量】
『シューストポテト』
期間：3月3日（火）〜16日（月）
本体価格：278.64円
さらに、ミニストップアプリクーポン利用で本体価格より20円引き
※トマトケチャップは別売り（20.52円）
【内容量50％増量】
『鶏ごぼう』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：159.84円
【おにぎり1個増量】
『鶏めしとおかずセット』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：419.04円
【内容量50％増量】
『三元豚ロースのカツカレー』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：645.84円
【麺＆ソース50％増量】
『大盛 たまごのコク！カルボナーラ』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：572.40円
【6巻増量】
『ひきわり納豆細巻 12巻（＋6巻）』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：375.84円
※東北・関東・九州の商品
※東海・近畿・四国は、価格同じで『国産大豆の納豆細巻12巻（＋6巻）』に
【チキンたまごサラダサンド1層増量】
『香ばしい照焼きチキンとたまごサンド』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：386.64円
【たまごサンド1層増量】
『ツナたまごサンド』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：278.64円
【内容量50％増量】
『乳酸菌入りコールスローサラダ』
期間：3月3日（火）〜16日（月）店舗納品分
本体価格：181.44円
※価格は全て税込
