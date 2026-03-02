「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）

阪神は韓国代表に引き分けた。試合後、藤川監督は「全体的に阪神タイガース、韓国チームも球際、ギリギリのプレーでの粘り強さを感じたゲーム」と振り返った。

先発の才木は初回に１死一、二塁のピンチを招くと、ムン・ボギョン、アン・ヒョンミンに連続で適時打を浴び、２点を先制された。ただ、その後は抑え、３回５安打５奪三振２失点でマウンドを降りた。指揮官は「立ち上がりがパワーピッチングで（初回は）韓国の代表チームがコンタクト率高くきてましたが、２イニング目以降はピッチングとしてコンビネーションが入りだして、彼らしいところが見えてきた。日本の開幕を迎える立場としては非常に心強く感じました」と、評価した。

韓国打線について伏見は「すごく積極的なチーム。初回からウチの才木のストレートに対して、あれだけ初球からコンタクトしてくるあたりは、韓国代表さすがだなという印象は持ちました」と語り、才木から２安打のイ・ジョンフについて藤川監督は「コンタクトする時の打球音はさすがの強さと感じました。センター前、レフト前、どちらも素晴らしい反応だったなという印象で、ウチの打者も見習うべきところが多い打者だなと思いました」と、語った。