¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê15Æü¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë¤ËÎ×¤à¾¾ËÜÎ®À±¤È´äÅÄæÆµÈ¡Ê¤È¤â¤ËÄë·ý¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢É¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È°ÕÍß¡£À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹´äÅÄ¤Ï¡ÖÁÀ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤ÈKO¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Á¡¢¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£27ºÐ¤Î¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¾¡¤Ã¤¿¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤È¤ÎºÆÀï¤Ç½éËÉ±Ò¤ò·ü¤±¤ë¡£Á°²ó¤Ï¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤¬Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éé½ýÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Î´äÅÄ¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£