知らないおじいちゃんと交流したわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万2000回再生を突破し、「ほっこりします」「何かを感じてる」「愛され上手！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夕方、散歩中に『知らないおじいちゃん』と出会った大型犬→優しさが滲み出ている『尊いやり取り』】

知らないおじいちゃんとの出会い

Instagramアカウント「rowoonmama」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ロウン』ちゃんの日常を紹介しています。今回投稿したのは、ロウンちゃんがお散歩をしていたときのワンシーンです。

いつもの道を歩いていたところ、知らないおじいちゃんを見かけたといいます。投稿主さんもロウンちゃんも、そのおじいちゃんを見るのは初めてでした。

しかし、ロウンちゃんは、おじいちゃんに何かを感じ取ったようです。人懐こい笑顔で近づき、おじいちゃんにご挨拶。座っていたおじいちゃんの足にあごを乗せて、甘え始めたのです。

尊いやり取りにほっこり…♡

一方、おじいちゃんも、ロウンちゃんに甘えられて嬉しくなってしまった模様。慣れた手つきでロウンちゃんの顔を包み込み、優しく撫でてくれたといいます。おじいちゃんの優しい対応に、ロウンちゃんも思わずニッコリ…♡

ロウンちゃんは、おじいちゃんとの交流がとても楽しかったようです。別れる際は、おじいちゃんからなかなか離れなかったとか。おじいちゃんの優しさが、何も言わずともロウンちゃんに伝わったのではないでしょうか。

この投稿には「すっかり懐いてますね」「優しい愛を感じる」「好きな人はわかるんだもんね～」といったコメントが寄せられています。2人の尊いやり取りに、見ている方まで癒されてしまいますね♡

おじいちゃんと再び遭遇！！

別の日、ロウンちゃんは、再びあのおじいちゃんと遭遇しました。おじいちゃんに気付いたロウンちゃんは、すぐに駆け寄って挨拶。嬉しそうにナデナデを催促したといいます。

この日も、ロウンちゃんはおじいちゃんとなかなか離れようとしなかったそう。おじいちゃんにとっても、ロウンちゃんは既にかけがえのない存在となっていたのかもしれません。優しい笑顔で、手を振ってくれたそうです。

これからもおじいちゃんとの優しい交流が続くよう、願ってやみません…♡

Instagramアカウント「rowoonmama」には、ロウンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rowoonmama」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。